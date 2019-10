Atriz Rita Ribeiro operada de urgência

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:30 Facebook

A atriz teve de ser submetida a uma intervenção cirúrgica na sequência de uma apendicite. Um grande susto. Rita Ribeiro comunicou este sábado aos seguidores nas redes sociais que teve de ser internada no hospital, na sequência de uma apendicite. View this post on Instagram Apendicite aguda operada de urgência! 🙏🏻Correu tudo bem 🙏🏻 obrigada pela atenção e pelas mensagens de todos ✨ A post shared by Rita Ribeiro (@ritaribeirooficial) on Oct 5, 2019 at 5:32am PDT “Apendicite aguda operada de urgência!” começou por escrever a atriz, para descansar, em seguida, os fãs. “Correu tudo bem, obrigada pela atenção e […]