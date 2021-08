Hoje às 10:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz Scarlett Johansson foi mãe pela segunda vez. Uma novidade revelada um dia depois de o marido, Colin Frost, confirmar a gravidez.

A seguir aos rumores, primeiro veio a certeza da gravidez de Scarlett Johansson e, mais tarde, a notícia de que foi mãe pela segunda vez. O marido acrescentou que, até então, o casal quis manter a privacidade.

"Tivemos um bebé, o seu nome é Cosmo", partilhou Colin Frost nas redes sociais, nitidamente feliz pelo primeiro filho em comum com a atriz.

As suspeitas de que a atriz estaria grávida surgiram quando, em junho, faltou a alguns compromissos relacionados com a promoção do filme "Viúva negra", embora alguns apontassem a ausência para o facto de Scarlett se ter incompatibilizado com a Disney, tendo processado a empresa por passar o filme em "streaming" quando ainda estava nas salas de cinemas.

No final do mês passado, a protagonista processou a multinacional por ter estreado o projeto simultaneamente nos cinemas e na sua plataforma de streaming, quando o acordo previa que fosse exibido apenas no grande ecrã.

A imprensa internacional adianta agora que a polémica veio a público exatamente quando Scarlett Johansson deu à luz o segundo filho, que se junta a Rose, a primogénita, fruto do anterior casamento com o jornalista Romain Dauriac.