Atriz Teresa Tavares está grávida e já sabe o sexo do bebé

NTV Hoje às 09:30, atualizado às 09:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Teresa Tavares confirmou o seu estado de graça. A atriz deu, ainda, a conhecer o sexo do bebé que aí vem. É uma menina! Teresa Tavares está grávida e revelou o sexo do bebé à revista Nova Gente: “Sim, é verdade, estou grávida. Agora já se nota e está tudo bem”. A primeira gravidez da atriz é fruto da relação com o argumentista Tiago R. Santos. A mais recente produção na qual Teresa Tavares participou foi na novela da noite da TVI “Amar Depois de Amar”.