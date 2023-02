Austin Butler: quem são os amores do novo galã de Hollywood

Sara Oliveira Hoje às 19:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Nomeado para o Oscar de melhor ator por "Elvis", Austin Butler, ator de 31 anos vive namoro discreto com a modelo Kaia Gerber. Antes, viveu uma relação de nove anos com Vanessa Hudgens.

Com uma carreira de mais de 18 anos, Austin Butler alcançou a afirmação depois de interpretar Elvis Presley no filme "Elvis", de Baz Luhrmann. O papel já lhe deu um Globo de Ouro de melhor ator e a nomeação aos Oscars, e foi conseguido pelo encorajamento da ex-namorada, a atriz e cantora Vanessa Hudgens, com quem Butler ainda estava na altura dos castings.

Entretanto, a relação de nove anos acabou em janeiro de 2020 e é ao lado da atual namorada, a modelo Kaia Gerber, que o artista vai colhendo os louros pela elogiada interpretação.

PUB

Austin Butler e a filha de Cindy Crawford começaram a ser vistos juntos no final de 2021. Nessa altura, Kaia também tinha terminado o relacionamento com Jacob Elordi e Austin aparentemente estava livre, apesar de no verão anterior ter tido um romance fugaz com Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp e de Vanessa Paradis.

Os primeiros meses de namoro foram discretos, no entanto não se inibiram de protagonizar um beijo apaixonado na passadeira vermelha do último Festival de Cannes.

Reservados quanto à intimidade, os dois evitam grandes manifestações públicas, mas não se escondem. Há cerca de duas semanas, foram vistos, de mãos dadas, no memorial a Lisa-Marie Presley, a única filha do há muito falecido rei do rock Elvis, que morreu aos 54 anos.

"Não sou competitivo"

Sempre que é inquirido sobre a vida pessoal, Butler tem optado pela diplomacia, mesmo quando é provocado. Tal como quando foi convidado a comentar a escolha de Elordi, o ex-namorado da amada, para ser Elvis Presley no projeto "Priscila", realizado por Sofia Coppola.

"Não sou uma pessoa competitiva. No ramo artístico, não me parece fácil comparar duas performances porque não há parâmetros para estabelecer quem fez pior ou melhor", respondeu.

Austin Butler, de 31 anos, entrou para indústria de entretenimento quando foi descoberto aos 13 e começou a fazer figuração em séries de TV. Em 2005, fez uma personagem secundária em "Guia descodificado para sobreviver à escola". Seguiram-se papéis de mais relevo, até à nomeação aos Oscars.

A mãe é que o levava a audições e aulas de representação e com a sua morte, em 2013, o ator colocou em causa a profissão. Um ano depois, fez uma pausa e entrou em depressão, mas o regresso com a peça "The iceman cometh" foi fundamental para dar rumo à carreira. Hoje é visto como uma das mais cintilantes novas estrelas de Hollywood.