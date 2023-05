Autobiografia de Britney Spears ameaça outras celebridades e pode estar em risco

A imprensa internacional avança que a anunciada autobiografia de Britney Spears já incomoda por expor relações passadas. Obra ainda não tem data de lançamento e pode ser adiada, após editora ter recebido cartas de advogados de dois famosos que receiam as revelações da cantora.

Disposta a contar toda a verdade, Britney Spears decidiu partilhar os seus últimos anos num livro autobiográfico, com lançamento previsto para o Outono. Isto se não tiver obstáculos legais que o inviabilizem, pois há terceiros que já se manifestaram ameaçados.

Segundo a imprensa internacional, a editora Simon & Schuster teve que abrandar a obra depois de receber "notificações legais" de advogados de estrelas de Hollywood que temem o que a cantora possa ter escrito.



Ao jornal "The Sun", uma fonte garantiu que Britney Spears "é brutalmente honesta no seu livro e há muitas celebridades que estão muito receosas", e isso pode atrasar a obra ou até mesmo hipotecá-la.



Atualmente casada com Sam Asghari, a intérprete de "Ups! I did it again" viveu romances com Jason Alexander, com Kevin Federline, que é pai dos seus filhos, Sean Preston e Jayden, de 17 e 16 anos, além de Justin Timberlake, o ator Colin Farrell, o coreógrafo Wade Robson e o paparazzo Adnan Ghalib.



Apesar de se saber com que se relacionou ao longo da vida, desconhece-se quem pôs os advogados em ação para tentar impedir que o passado seja remexido.



Britney também recorda a batalha que enfrentou para recuperar a independência, depois de anos sob a tutela do pai, além da carreira e factos da infância. Com o livro, garantiu um contrato que lhe pode render 15 milhões de dólares, ou seja, cerca de 13,7 milhões de euros.