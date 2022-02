Autópsia revela causa da morte do comediante Bob Saget

JN Hoje às 14:53 Facebook

A família de Bob Saget revelou, esta quinta-feira, que o ator e comediante norte-americano morreu devido a um golpe acidental na cabeça.

Em comunicado, os familiares informaram que a autópsia de Bob Saget relevou que o ator "bateu acidentalmente com a parte de trás da cabeça em algo, não pensou em nada e foi dormir". As autoridades concluíram ainda que a morte não foi provocada por drogas ou álcool.

"Nas semanas desde a morte de Bob, ficámos impressionados com a incrível demonstração de amor dos fãs de Bob, o que foi um grande conforto para nós e pelo qual somos eternamente gratos", lê-se, segundo a BBC. "Agora que temos as conclusões finais da investigação das autoridades, achamos apropriado que os fãs conheçam essas conclusões diretamente por nós".

Bob Saget, de 65 anos, foi encontrado morto num quarto de hotel no Ritz Carlton, em Orlando, Florida, na noite de 9 de janeiro.

Idolatrado por muitos comediantes, era mais conhecido nos EUA pelo seu papel na comédia "Full House", onde estrelou ao lado dos atores John Stamos e do comediante Dave Coulier. Nos anos mais recentes, ficou famoso entre as gerações mais jovens como o narrador do programa "How I Met Your Mother".

O ator era casado com Kelly Rizzo Saget desde 2018 e deixou três filhas de um casamento anterior.