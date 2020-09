Avillez é o único chef português no top 100 mundial

Sara Oliveira Hoje às 09:13 Facebook

Cozinheiro ficou em 70.º numa lista liderada pelo dinamarquês René Redzepi.

Chef do Belcanto, restaurante duas estrelas Michelin, em Lisboa, a par de uma dezena de outros espaços em Portugal e no Dubai, José Avillez viu o trabalho reconhecido ao conquistar a 70.ª posição na lista dos "Best Chef Awards", que escolhe os 100 melhores chefs do Mundo.

Avillez, de 40 anos, é o único português numa lista liderada pelo dinamarquês René Redzepi, do Noma, também de duas estrelas, em Copenhaga, seguindo-se Björn Frantzén (Frantzén, Estocolmo, três estrelas), que tinha vencido a edição do ano passado. O terceiro lugar foi entregue ao norte-americano Dan Barber (Blue Hill at Stone Barns, Tarrytown, duas estrelas, e Blue Hill, Nova Iorque, uma estrela).

O chef nacional ficou um lugar atrás do austríaco Hans Neumer, o responsável da cozinha do Ocean (duas estrelas Michelin), em Porches, Algarve. Ainda com restaurantes no nosso país, os espanhóis Martin Berasategui (Fifty Seconds, Lisboa, uma estrela) e Eneko Atxa (Lisboa) ficaram, respetivamente, em 37.º e 17.º lugares.

Igualmente nomeado, o também português Henrique Sá Pessoa (Alma, Lisboa, duas estrelas) acabou por não integrar o rol final, anunciado pela organização que entrega os galardões.

A votação foi feita por cozinheiros do "ranking" do ano passado e novos candidatos, juntando-se ainda os votos de "uma seleção de profissionais culinários, fotógrafos e amantes da cozinha".