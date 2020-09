"Baby boom" entre futebolistas para além das quatro linhas

Sara Oliveira Hoje às 11:08 Facebook

Em tempo de pandemia, craques vão contribuindo para aumento da natalidade.

Muitos dizem que os filhos são "os melhores golos" e a verdade é que são muitos os futebolistas que foram pais, logo após o desconfinamento, ou que receberam a notícia para se prepararem para receber a cegonha. E, pela amostra, são mais os meninos do que as meninas.

Para uns, a maternidade já não é novidade, mas para outros é mesmo a estreia. A 21 de junho, o internacional português William Carvalho foi pai pela primeira vez de um rapaz, Bryan. O jogador do Betis apresentou o bebé através das redes sociais, mas continua sem revelar a identidade da mãe. Recentemente transferido para o Liverpool, Diogo Jota prepara-se também para receber o primeiro filho (também do sexo masculino), fruto da relação com Rute Cardoso.

Casado com Ana Pinho, o artilheiro do Manchester United Bruno Fernandes bisou na paternidade, com o nascimento, a 6 de setembro, de Gonçalo, que se junta a Matilde, de três anos.

A caminho do terceiro vai o jogador do Wolves Ruben Neves. Depois de Margarida, de três anos, e Martim, de um, vem agora mais um rapazinho para animar a casa e dar ainda mais trabalho à mãe, Débora Lourenço, que já se vai habituando às traquinices dos mais velhos.

Entre os que dominam a Liga em Portugal, o portista Matheus Uribe foi o último a anunciar que a família vai aumentar. Depois de Esteban, de quase 10 anos, e Antonia, que, em dezembro, fará cinco anos, a mulher, Cindy Garcia, está grávida de mais um menino, que nascerá em março, mês de aniversário do craque colombiano.

A par dos golos em campo, fora das quatro linhas está visto que são muitos os futebolistas que contribuem para o aumento da taxa de natalidade.