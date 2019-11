Bárbara Bandeira e Fernando Daniel fazem dueto em restaurante

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 16:01 Facebook

Bárbara Bandeira e Fernando Daniel estão em Sevilha, Espanha, para marcarem presença no MTV European Music Awards. Até à cerimónia de logo à noite vão afinando as vozes… em dueto. Os dois cantores deram um espetáculo único, este sábado à noite, num restaurante em Sevilha e todos os presentes tiraram os telemóveis para fora para gravar o momento musical, inclusive a atriz Rita Pereira. No InstaStories, a também apresentadora da TVI partilhou um vídeo de Bárbara Bandeira e Fernando Daniel a cantarem o tema “Shallow”, originalmente interpretado por Bradley Cooper e Lady Gaga no filme “A Star is Born”. LEIA […]