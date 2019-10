Bárbara Bandeira: “Se não for para ser assim, prefiro ser solteira”

NTV Hoje às 12:15, atualizado às 12:46 Facebook

Bárbara Bandeira deixou um recado público ao seu namorado, Francisco Maria Pereira, mais conhecido com Kasha, vocalista da banda D.A.M.A. A cantora, de 18 anos, e o companheiro, de 30, estiverem presentes num casamento. No perfil de Instagram, a intérprete aproveitou para publicar três fotos da cerimónia e deixar uma mensagem de amor. “Se não for para ser assim, prefiro ser solteira. Love you, Kikão!” pode ler-se na legenda. View this post on Instagram Se não for para ser assim, prefiro ser solteira. Love you Kikão @francisco_mp 🤥 A post shared by 💛 (@barbarabandeiraa) on Oct 6, 2019 at 11:25am […]