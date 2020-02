Bárbara Bandeira sonha subir ao altar de lantejoulas

Sara Oliveira Hoje às 17:44 Facebook

O namoro com Kasha continua firme, mas cantora ainda vive sozinha.

Tem 18 anos, mas Bárbara Bandeira há muito que deu provas de emancipação. Mal atingiu a maioridade, já a ganhar o próprio dinheiro, saiu de casa dos pais para ir viver sozinha. "Não queria sair da casa dos meus pais para ir viver com amigas ou o namorado. Eu quero ter 40 anos e lembrar-me que saí de casa dos meus pais para ir viver sozinha", confessou, assumindo que, mesmo assim, passa muito tempo com Francisco Maria Pereira (Kasha). O relacionamento começou há um ano e a diferença de idades (o músico dos D.A.M.A. é 13 anos mais velho) parece não afetar o casal.

Apesar de não partilhar diariamente o mesmo teto com o namorado, a jovem cantora não esconde que tem o sonho de casar "de lantejoulas", mas "daqui a uns anos" e, "se for com o Kasha, ainda melhor". Ainda muito nova, Bárbara continua a dar valor aos amigos e este fim de semana juntou uns poucos a pretexto da música. Entre eles, Sara Carreira, de quem é muito próxima, e o ator Lourenço Mimoso.

Mas, "amigos, amigos, negócios à parte" e Bárbara Bandeira está mesmo é focada no concerto que vai dar, a 23 de maio, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Isto numa fase em que foi obrigada a contratar um segurança, depois de ser persistentemente perseguida por um fã e de ter feito queixa na Polícia. Entretanto, "o rapaz nunca mais apareceu, tive notícias dele através de pessoas da zona onde mora. Ele tem problemas e já foi internado algumas vezes", contou a artista recentemente, quando abordada sobre o assunto.