Bárbara Bandeiras e atores da SIC brilham nos Oscars à portuguesa

Red Carpet Night do Parque Nascente, em Rio Tinto, vestiu-se de néon para celebrar a festa do cinema. Antes da exibição dos filmes nomeados, houve tempo para um showcase da intérprete de "Nós os dois".

Três anos depois, já sem as restrições impostas pela pandemia, cumpriu-se a tradição em Rio Tinto, com mais uma noite dos Oscars a pretexto da cerimónia que, na passada madrugada, premiou os melhores do cinema em Los Angeles. No centro comercial Parque Nascente foram exibidos filmes nomeados, depois do desfile de figuras públicas e anónimos que se juntaram na 15.ª edição da Red Carpet Night.

Conhecidos pela prestação na ficção nacional, os atores Laura Dutra, João Maneira e Luís Ganito foram dos primeiros a aparecer e a atraírem as atenções. O filme "O poder do cão" era, para Laura, um dos preferidos à conquista da estatueta dourada, enquanto João apostava no protagonista Benedict Cumberbatch para a conquista do Oscar, horas antes de se saber quem venceu.

Destacou-se ainda a presença de tiktokers como Bruno Almeida e Lucas Rodrigues (Lucas with Strangers) que, mais uma vez, tinha como missão surpreender e fazer alguém feliz. No caso, Mafalda e Francisca, duas fãs da cantora Bárbara Bandeira, que protagonizou um showcase. Começou com o tema "Só nós dois", embalando o público num coro a uma só voz.

O néon foi a temática da noite e foram muitos os visuais fluorescentes que se viram. Referência para quem gosta de moda, a influenciadora Mariana Machado trouxe um coordenado do designer Gonçalo Peixoto. Nos Oscars à portuguesa não houve vestidos com cauda, mas sobrou estilo para inspirar o guião da vida real.