Bárbara Guimarães "em forma e pronta para seguir em frente"

Apresentadora veio ao Porto com o namorado, Carlos Pegado, mostrando que a paixão resiste. E deixa antever que vêm aí novos projetos.

Os dias cinzentos fazem parte do passado e, em pleno verão, foi sorridente e comprometida que Bárbara Guimarães surgiu na Feira do Livro, no Porto. Com o namorado, Carlos Pegado, voltou à cidade para apresentar o livro "A Cidade Maquete", da autoria de um dos seus "melhores amigos", João Vieira, e não escondeu que atravessa um bom momento, dois anos depois de ter lidado com o cancro da mama.

"Agora estou numa fase em que já me sinto com mais saúde, com mais energia, que tinha sido tirada com toda a medicação química", confessou, esquivando-se de perguntas mais pessoais, mesmo que, durante o lançamento do livro e sob o olhar atento da mãe, Isabel Amorim, se mostrado apaixonada. Sobre notícias dos processos ainda pendentes e relacionados com o fim do casamento com Manuel Maria Carrilho, foi perentória: "Não comento, até para proteger sempre o que de mais precioso temos na vida, que são os nossos filhos".

Férias para desintoxicar

Recentemente, Bárbara esteve de férias com os filhos, Carlota e Dinis, aproveitando para "desintoxicar do mundo das tecnologias"."Foram umas belíssimas férias, sempre interrompidas com trabalho, mas quando me pedem na SIC e o Daniel Oliveira me diz para fazer isto ou aquilo, nunca me ouvem dizer "não", a não ser por doença", referiu.

"Em forma e pronta para seguir em frente", a apresentadora sente vontade de voltar a ter um programa próprio e nem é esquisita: "Gosto sempre de desafios diferentes, de diversificar e nunca fazer o mesmo género. Mas isso deixo para o meu diretor. Gosto de ter as mãos e os pés na terra, mas estou apta para trabalhar". E será que setembro pode trazer novidades? "Pode e deve... E não posso dizer mais", respondeu Bárbara, com uma gargalhada que deixa antever projetos.

Enigmática, também reservou que papel terá nos Globos de Ouro - este ano conduzidos por Clara de Sousa -, uma gala que lhe é tão especial: "Não faltei um. Foram 12 anos a apresentar com muito prazer e os restantes a acompanhar a grande homenagem que fazemos a pessoas e áreas do nosso país".

Carinho dá força

Mesmo sem regularidade na TV, Bárbara Guimarães vai sentindo "um grande apoio, através de mensagens, algumas privadas, outras nas redes". "Esse carinho dá força e alegria, pois trabalho para o público e não recuso o contacto com ninguém", confessou.

No regresso ao Norte, onde tem parte da família, quis "aproveitar todos os segundos" na Porto e, por isso, prolongou a estadia. Ao lado "do Carlos, que é sempre uma boa companhia", passeou a pé para "levar um banho de cultura em Serralves, na Miguel Bombarda, por ruas e ruelas da Ribeira", como revelou ao JN. Pelo meio, não deixou "de comer aquela francesinha" e tomar "um café no Majestic".