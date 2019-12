Bárbara Guimarães esteve três semanas internada com infeção grave 

Sara Oliveira Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Apresentadora deixou o hospital a tempo de passar o Natal em casa. Nas redes sociais, agradeceu os cuidados recebidos.

Os tempos não têm sido fáceis para Bárbara Guimarães que, mas últimas três semanas, esteve internada no Hospital da Luz, em Lisboa, por causa de uma grande infeção. Isto depois de ter terminado os tratamentos na luta contra o cancro da mama diagnosticado no verão de 2018. Assim mesmo partilhou no Instagram, sempre sem baixar os braços em prol da recuperação plena.

"Depois de terminar os tratamentos do cancro da mama surgiu uma infeção grave. Foram 3 longas semanas de vida intensa, com medos e incertezas, mas sempre com o olhar virado para a luz e com uma equipa extraordinária de médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, auxiliares de alimentação e da limpeza... Todos, sem exceção, me cuidaram com toda a discrição e respeito", escreveu a apresentadora.

O relato fez-se acompanhar de uma imagem em que Bárbara se mostra de roupão, ao lado do suporte de soro, na unidade hospitalar que deixou "nesta véspera de Natal". De volta a casa, desejou "boas festas àqueles que permanecem nos hospitais e também aos "cuidadores" que nesta quadra aí trabalham com alegria e dedicação".

Concluiu com uma frase do cardeal Tolentino Mendonça que resume o seu estado de espírito: "Se um elogio de esperança faz sentido é o da esperança que acerta a prova de fogo da desesperança".