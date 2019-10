Bárbara Guimarães partilha detalhes da festa de aniversário da filha Carlota

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:20 Facebook

Bárbara Guimarães fez questão de assinalar publicamente o nono aniversário da sua filha Carlota, partilhando nas redes sociais uma fotografia do bolo da aniversariante. A apresentadora, que está a lutar contra o cancro, recorreu ao perfil da rede social Instagram para deixar uma mensagem de parabéns à sua pequena que completou mais um este sábado. “Party Dance! Retomar as matinés! Criatividade, sempre! Parabéns à minha filhota e aos dois amigos. Em conjunto fazemos a festa!” escreveu a comunicadora do terceiro canal na legenda. View this post on Instagram Party Dance! Retomar as matineés !! Criatividade, sempre!! Parabéns á minha filhota […]