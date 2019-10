Bárbara Norton de Matos garante estar solteira e numa fase de introspeção

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:13 Facebook

Bárbara Norton de Matos garantiu, esta sexta-feira, estar solteira há um ano e numa fase de introspeção. No entanto, a atriz desconhece o porquê de andar tão “esquisita”. A atriz da SIC foi uma das convidadas de Cláudio Ramos durante “O Programa da Cristina”, desta manhã. Ao longo da conversa, a intérprete revelou que não lhe tem apetecido envolver-se com ninguém. “Estou numa fase que não me apetece muito. Estranho não é? Ando mais seletiva, não sei, ando muito esquisita. Não sei se é da idade, os 40 anos”, começou por explicar Bárbara Norton de Matos. De seguida, a atriz […]