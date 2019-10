Bárbara Norton de Matos surge “sem extensões e sem pestanas”

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 19:00 Facebook

Barbara Norton de Matos renovou o visual e surgiu, esta quinta-feira, com um novo corte de cabelo, “sem extensões e sem pestanas”. A atriz optou por um “look” mais natural e retirou cerca de 100 extensões. O resultado final foi partilhado nos InstaStories, do Instagram, assim como o processo no qual foram revelados todos os detalhes da mudança de visual. “Sem pestanas e sem extensões no cabelo e podre de cansaço… Mas feliz com o resultado”, afirmou. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Bárbara Norton de Matos mimada pelas filhas depois das gravações