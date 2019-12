Bebés de Rita Pereira, Inês Herédia e Maya Booth estão de parabéns

Sara Oliveira Hoje às 09:22 Facebook

Chegaram ao Mundo há um ano e todos sabem quem eles são, muito à custa da importância mediática das mães. Falamos do filho de Rita Pereira, Lonô, dos gémeos de Inês Herédia e Gabriela Sobral, Luís e Tomás, e do primogénito de Maya Booth, Vincent, que esta sexta-feira celebram o primeiro aniversário.

Frequentemente os bebés são protagonistas de publicações no Instagram, mas até agora sem nunca serem expostos os rostos. Por norma, são colocados emojis a tapar, no mínimo, os olhos.

Rita é a mais ativa nas redes sociais e quase não há dia que não mostre uma gracinha de Lonô. Mas nem tudo são rosas na aventura da maternidade e ontem a atriz revelou que o menino estava doente com "otites, tosse, ranho infinito e birras". A festa de aniversário será em Lisboa, juntando a família portuguesa de Rita e a francesa do namorado, Guillaume Lalung.

Num registo inédito, Inês assinalou o primeiro Natal de Luís e Tomás partilhando uma imagem em que surge com a mulher, Gabriela, e os rapazinhos vestidos de igual.

Mais raras são as fotografias de Maya Booth com Vincent, o filho que tem da relação com o portuense David Quinta. A última que exibiu foi tirada em junho nas primeiras férias com o bebé em Bali, na Indonésia.

Além dos aniversariantes do dia, há outras crianças conhecidas que também sopraram a primeira vela este mês. Foi o caso de Salvador, o filho da atriz Dânia Neto, no dia 6, ou de Guilherme, o terceiro filho da cantora Carolina Deslandes, a 13 de dezembro.