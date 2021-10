Bebés marcam pontos no apoio aos craques

Sara Oliveira Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Ainda muito pequenos, filhos dos jogadores de F.C. Porto, Benfica ou Braga já equipam a rigor e alguns até já vão ao estádio.

A família é o pilar da estabilidade dos futebolistas, ainda mais quando há filhos na jogada. A primeira parte da época futebolística foi marcada pela estreia de muitos craques na paternidade e, nas redes sociais, é possível perceber que, mesmo pequeninos, os bebés já estão na primeira fila para os motivar.

Sofia é agora a maior inspiração do avançado Toni Martínez Foto: Direitos reservados

No F.C. Porto, Toni Martínez e Evanilson foram pais (de Sofía e Maria Alice, respetivamente) no mesmo dia, 11 de agosto, enquanto Wendell viu Vitória nascer na Alemanha a 17 do mesmo mês, antes de se apresentar no Dragão. Para dar as boas-vindas às meninas, o clube azul e branco ofereceu o equipamento com o nome de cada uma estampado nas costas. No último jogo, Cristina Kobzar, a mulher de Martínez, mostrou Sofía vestida a rigor para o apoiar.

Vitória nasceu na véspera de Wendell viajar para a Invicta e já tem equipamento Foto: Direitos reservados

Mais nova duas semanas é a filha de Vitinha, fruto da relação com Tatiana Torres, que também tem vestido a camisola ou o babygrow quando o papá entra em campo pelo F.C. Porto ou pela seleção sub-21, como aconteceu ainda esta semana.

Amina, mulher do benfiquista Seferovic, já levou Zayn ao estádio Foto: Direitos reservados

PUB

Zayn está quase a fazer dois meses e é o segundo filho do benfiquista Haris Seferovic e Amina, que já o levou ao Estádio da Luz, aconchegado no marsupial. Por estar lesionado, o avançado suíço não jogou, mostrando-se orgulhoso da família a partir da bancada.

No dia que foi pai pela segunda vez, Sequeira foi surpreendido pelo plantel do Braga Foto: Direitos reservados

Ainda no final de agosto, o lateral-esquerdo do Braga Sequeira deu as boas-vindas a Benedita. No balneário, foi surpreendido pelos capitães de equipa com uma camisola para a filha mais nova, pouco tempo depois de ter celebrado o primeiro aniversário do mais velho, Mateus.