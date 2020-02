Beldades de novelas que saíram de cena

Sara Oliveira Hoje às 09:58 Facebook

Na televisão, as novelas somam-se a ritmo frenético e, a par de atores bem conhecidos, há sempre caras a despontar. Meia volta, é lançada uma beldade na ficção nacional, mas nem todas ganham logo o seu espaço.

Em "Prisioneira", na TVI, Margarida Corceiro e Catarina Bonnachi surgiram como os mais recentes talentos. A primeira logo se afirmou e, depois de se estrear na representação, aos 17 anos participa no "Dança com as estrelas". Já Catarina nunca mais apareceu no pequeno ecrã, desde que as gémeas Beatriz e Constança que interpretou saíram de cena. A atriz, de 26 anos, veio da moda, onde se iniciou aos 15, e a oportunidade de entrar numa novela surgiu quando tentava acabar o curso de Engenharia Biológica. Nas redes sociais, dá a perceber que anda a viajar. As duas eram representadas pela Central Models, mas só a namorada de João Félix continua agenciada e a dar cartas na televisão.

Antes, na série "A teia", também na TVI, Inês Ramos, de 22 anos, deu-se a conhecer no papel de Liliana, quando se preparava para concorrer à universidade. Também a trabalhar na moda, foi ao casting que lhe abriu as portas à ficção mas, para já, ficou-se por essa história. No entanto, segundo a Central Models, está à procura de outra novela, depois de ter estado "ocupada com o projeto de um ginásio".

Na publicidade

"Vidas opostas" e "Golpe de sorte" foram os trabalhos em que Inês Sofia Monteiro, de 22 anos entrou, deixando o curso de Arquitetura para apostar na carreira de atriz. Mas, com o futuro em aberto, é na publicidade que, nos últimos tempos, a beldade de Marco de Canaveses se tem mostrado.

Ficção

Mikaela Lupu regressa após três anos de ausência

Depois de ter interpretado Carlota de Vimieiro, na série da RTP "Vidago Palace", Mikaela Lupu nunca mais fez nada em televisão, mas por opção. A atriz passou a ter uma manager norte-americana e não se quis comprometer com longos projetos que a pudessem impedir de aceitar desafios internacionais. E está "motivada" com o retorno das "self-tapes" enviadas. No entanto, é por cá que terá novidades, pois vai "começar na segunda temporada de "Nazaré", em breve", como revelou à revista "Nova Gente", entusiasmada pelo seu "primeiro projeto na SIC". Mikaela, nascida na Moldávia, mas criada em Portugal, lançou-se na última temporada de "Morangos com açúcar", em 2011.