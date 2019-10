Bella Hadid eleita a mulher mais bonita do mundo

NTV Hoje às 15:15, atualizado às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Bella Hadid foi eleita a mulher mais bonita do mundo, de acordo com uma escala de beleza da Grécia Antiga, em que conseguiu a pontuação de 94,35 por cento. Segundo um estudo realizado pela equação matemática Beauty Phi e divulgado pelo MetroUK, a modelo lidera a lista devido ao queixo, a posição dos olhos e ainda testa, características próximas da proporção ideal. A lista dos dez primeiros foi realizada por um cirurgião da clínica da Harley Street, Dr. Julian De Silva, que utilizou um mapeamento facial digital com o uso da constante algébrica conhecida como Proporção Áurea. Ainda no top […]