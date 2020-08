"Bem me quer" arranca gravações em Aveiro

Sara Oliveira Hoje às 13:40 Facebook

Depois da Covilhã, próxima novela da TVI junta elenco na cidade dos canais.

"Silêncio... A gravar... Ação...", ouve-se em frente à Antiga Fábrica Jeronymo Pereira de Campos, em Aveiro. É aqui que se grava mais uma história para a ficção nacional, da autoria de Maria João Mira. A cidade dos canais é, por estes dias, cenário da próxima novela da TVI, "Bem me quer", cujas rodagens arrancaram a 3 de agosto na Covilhã, outra das cidades onde a trama se desenrola, entre a serra e o mar.

Ontem, o JN assistiu aos trabalhos , em que estiveram envolvidos alguns dos atores que integram o elenco, a maior parte do tempo com máscaras, como impõe a covid-19. Em cena, Bárbara Branco, já com as manias da personagem, Vera, contracenou com David Carreira, que dá vida a Artur e com quem, a certa altura, vai namorar.

Desta vez, a atriz, de 20 anos, será uma das vilãs e "uma miúda que não olha a meios para atingir os fins". Revoltada pela falta de atenção do pai, Henrique, "um homem cego pelos negócios" interpretado por Pêpê Rapazote (que ontem se estreou no projeto), "vai atrás do amor mesmo sem saber", revelou a jovem, entusiasmada com o desafio.

A poucos metros, o namorado da vida real, José Condessa, assistia à interpretação atento, até porque, numa fase inicial, também irá formar par romântico com Bárbara. Esta é a primeira vez que trabalham juntos em televisão. Com Kelly Bailey (Maria Rita) formam o trio protagonista.

Condessa é David, um "advogado de Aveiro, da família mais rica da novela", que acaba por se apaixonar pela pastora Maria Rita, somando ingredientes ao argumento que promete prender os telespectadores a partir de novembro.

100 mil euros de apoio à produção

A TVI e a Câmara Municipal de Aveiro assinaram um protocolo que firma um investimento de 100 mil euros de apoio à produção da novela, que o presidente da Autarquia, Ribau Esteves, vê como um "relançamento da atividade social e económica". O diretor-geral da TVI, Nuno Santos, sublinhou que "sair de cidades grandes é muito importante" para a estação.