Ben Affleck pode ter perdido cerca de 50 mil euros no casino em 40 minutos

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator Ben Affleck terá perdido milhares de euros em 40 minutos de jogo no casino Commerce, na Califórnia, EUA. O ator norte-americano surgiu embriagado num vídeo divulgado na Internet, no passado sábado, mostrando uma recaída no período de reabilitação da dependência do álcool e, segundo uma testemunha, na mesma noite Ben Affleck perdeu 60 mil dólares, cerca de 54 mil euros em menos de uma hora. “Toda a gente estava a olhar para ele. Ninguém conseguia acreditar. Ele recusava-se a desistir”, relatou a fonte à imprensa internacional. Recorde-se que Ben Affleck foi internado numa clínica de reabilitação em 2008 […]