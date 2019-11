Benedita Pereira mostra barriga de grávida

NTV Hoje às 11:15, atualizado às 11:24 Facebook

Benedita Pereira vai ser mãe pela primeira vez e, nas redes sociais, partilhou uma fotografia da barriga de grávida. Reservada desde que anunciou que está grávida, a atriz surpreendeu os fãs com um registo raro da barriga no quinto mês de gestação no Instagram, sábado. “Adorei ver baleias no Japão”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Adorei ver baleias no Japão. 🐳 🇯🇵 A post shared by Benedita Pereira (@bennyapereira) on Nov 9, 2019 at 6:22am PST Benedita Pereira viajou até ao país oriental, há cerca de duas semanas, onde aproveitou para conhecer pontos turísticos em […]