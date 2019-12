Benfiquista Caio Lucas já é pai de Pietro

Sara Oliveira Hoje às 12:20 Facebook

O primeiro filho do jogador do Benfica Caio Lucas, nasceu na passada sexta-feira, 20 de dezembro, em Lisboa. Futebolista acompanhou a namorada, Mariana Miyaki Fernandes, na hora do parto.

"Pietro Miyaki Fernandes nasceu dia 20/12/2019 às 23.49 h, 3,180 kg, 50 cm". Foi assim que o benquista Caio Lucas anunciou ao mundo o nascimento do primeiro filho, fruto da relação com a bloguer Mariana Miyaki Fernandes.

O craque só revelou a estreia na paternidade depois jogar em Setúbal para a Taça da Liga, o benfiquista, assumindo-se rendido ao recém-nascido. "Não sei nem, mais me pego escrevendo esse texto um dia depois do seu nascimento, às 3.15 da manhã, aqui sentando na poltrona, você dormindo na minha frente e a mamãe dormindo bem ali do lado", começou por escrever Caio Lucas.

Depois dos elogios à companheiro, o jogador assumindo tudo mudou "e vai continuar a mudar" com a chegada do filho. "Eu queria pelo menos ter palavras para poder expressar tudo o que sinto neste momento, mas tenho a plena certeza que palavra nenhuma é capaz de descrever tudo isso... Só quero dizer que te amo e te amarei para o resto da minha vida", acrescentou.

Pelas imagens partilhadas nas redes sociais, é possível perceber que Caio Lucas assistiu ao parto na clínica Santo António, na Reboleira, Amadora. Tal como a atriz Cláudia Vieira, o casal fez-se acompanhar por uma fotógrafa provisional.