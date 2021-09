"Big Brother": alívio da pandemia recupera público na estreia da dupla Goucha e Cláudio

Rui Pedro Pereira Ontem às 22:54 Facebook

O "reality show" estreou-se este domingo à noite na TVI, com Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha na apresentação. O público voltou ao estúdio.

Quem não soubesse que a pandemia ainda não tinha acabado, julgaria que o "Big Brother" ("BB"), que se estreou esta noite na TVI, tinha acontecido antes de a covid-19 "fechar" o país. Tirando o pormenor das máscaras, que não faz esquecer o tempo pandémico, o público voltou a marcar presença em massa nos estúdios da Venda do Pinheiro, a partir de onde se realizou a emissão em direto.

Uma novidade quase dois anos volvidos sobre o "Big Brother 2020", que começou a transmitir com os concorrentes confinados num hotel na zona de Cascais e não tinha mais de dez familiares de participantes nas galas na zona Oeste.

Com alguma abertura proporcionada pelo sucesso da vacinação, a TVI abriu dois espaços aos repórteres fotográficos: o primeiro situado nos estúdios da Venda do Pinheiro, onde foi feita a emissão em direto, e outro na zona da Malveira, num pré-fabricado muito perto da casa da apresentadora Cristina Ferreira, por onde entraram os concorrentes e os apresentadores: Manuel Luís Goucha com um fato branco floral e Cláudio Ramos com um blazer azul escuro.

A diretora de Entretenimento e Ficção do canal, Cristina Ferreira, falou com o JN minutos antes de o formato ter início. "O Goucha e o Cláudio souberam há dois meses que podiam apresentar. Acho que o Cláudio vai ser a "Cristina" do Goucha, porque vai desmontar aquela seriedade".

Quando ao programa: "A TVI é uma estação de realitys e entre as novidades chamo a atenção para a arena, onde os concorrentes também se vão defrontar fisicamente".

Após muita especulação sobre os nomes - Teresa Guilherme, Ana Garcia Martins e Maria Botelho Moniz -, Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos conduziram juntos o "BB" pela primeira vez. Para Cláudio é uma repetição (a solo e ao lado de Teresa Guilherme), enquanto Goucha já tinha dado a cara por um formato semelhante, a última "Casa dos Segredos".

À "casa mais vigiada do país" chegaram participantes vindos de Albufeira, Matosinhos, Castelo Branco, Aveiro, Loulé, Lisboa, Oeiras ou Valongo. Eentre os diversos segredos já se ficou a saber que um dos concorrentes "é descendente de um rei".