Billie Eilish provoca em produção sensual

"Sinto-me mais mulher": aos 19 anos, cantora trocou as roupas largas e posou em lingerie, à imagem de uma pin up, para a "Vogue" britânica.

"É sobretudo o que te faz bem sentir bem". Foi com este mote que Billie Eilish protagonizou o editorial que faz capa da edição de junho da versão britânica da revista "Vogue", sem as camadas de roupa que sempre lhe camuflaram a silhueta. Sensual e muito feminina, aos 19 anos, a cantora assume uma nova imagem antes de lançar o segundo álbum, "Happier than ever", a 30 de julho", sem medo de a julgarem pelo corpo como antes chegou a afirmar. Mas descarta ter-se rendido a qualquer ditadura de beleza, seguindo apenas a própria vontade.

Na entrevista que acompanha a edição em papel que vai para as bancas a 7 de maio, a artista reconhece que a ousadia foi ideia sua. Perante o resultado, não tem dúvidas que se sente "mais como uma mulher". Para ela, "mostrar o corpo - ou não - não deveria ser algo que afete a respeitabilidade". Ciente do impacto que as imagens iriam provocar, Billie Eilish ainda deixou um recado aos homens que a possam censurar: "Eu acho que, no fim das contas, os homens são muito fracos. Perder a cabeça é fácil demais para eles".

Loira platinada, ao estilo de uma pin-up, Billie disse ainda que os espartilhos exibidos ajudaram a sentir-se mais confiante. "Para ser honesta, odeio o meu estômago, é por isso", confidenciou. De resto, "adoro estas fotografias e adorei esta sessão fotográfica. Façam o que vos der na telha. Que se lixem todos os outros", escreveu no Instagram, onde publicou a capa.

Dias antes de anunciar a publicação, Billie Eilish apresentou ao mundo o single "Your power" escrito por ela e produzido pelo irmão Finneas, no qual foca as dinâmicas de um relacionamento em que um dos elementos tem comportamentos abusivos em relação ao outro. Voz de uma geração, a jovem tornou-se famosa a partir dos 13 anos. Na altura, uma lesão afastou-a da dança, mas a música ganhou a sua dedicação e nasceu a sua primeira canção, "Ocean eyes". A partir daí, foi uma rápida ascensão até ao reconhecimento mundial e que a trouxe a Portugal em 2019.