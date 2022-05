Bisnetos de Isabel II ganham protagonismo na monarquia britânica

A dias da rainha Isabel II celebrar o Jubileu de Platina, são os mais novos da família real que se têm destacado nos últimos eventos públicos.

À margem de polémicas e especulações, a Casa Real britânica continua a ser das mais emblemáticas, fazendo com que todos os seus membros somem atenção sempre que surgem em público. Nos últimos eventos em que a família se reuniu, foram os bisnetos mais velhos da rainha Isabel II que se destacaram, não só por mostrarem como cresceram, como também por vincarem as respetivas personalidades.

Entre a infância e a pré-adolescência, esta é a nova geração da monarquia do Reino Unido e europeia, justificando os holofotes que sobre eles se viram. Principalmente os filhos do príncipe William - o segundo na linha de sucessão ao trono - e Kate Middleton. George, que em julho faz nove anos, sucederá ao pai e já está a ser preparado para o papel na dinastia Windsor. Com sete anos acabados de celebrar, a irmã Charlotte é a princesa mais rica do mundo, segundo uma pesquisa feita pela Electric Ride on Cars, muito por causa do carisma que cedo conquistou, além de ser vista como um ícone de moda, esgotando peças iguais às que veste. Além disso, é a primeira menina na árvore genealógica a anteceder a outro filho na ordem de sucessão. Louis, o mais novo, tem apenas quatro anos, mas especialistas em realeza adivinham-lhe uma rebeldia como a que já descreveu o príncipe Harry, o tio. Tudo por o petiz gostar de andar de bicicleta e fazer caretas para a fotografia.

Savannah é a primeira bisneta da rainha Isabel II e 15.ª na linha de sucessão ao trono. É a primogénita de Autumn Kelly e Peter Phillips, o filho mais velho da princesa Anne, a única filha da Isabel II, e tanto ela como a irmã, Isla, de dez anos, já protagonizaram momentos divertidos ao lado dos primos George e Charlotte, imunes a protocolos. Não têm o título de Sua Alteza Real por o pai não o ter recebido quando nasceu.

No lugar 22 na linha de sucessão, Mia Grace, de oito anos, a filha mais velha de Zara e Mike Tindall, e neta da princesa Anne, sempre foi descrita como uma criança risonha e cheia de energia. Sem folhos ou laços e muito menos tiaras, "mal pode esperar para começar a entrar em contato com o râguebi". Assim revelou o pai, que é ex-jogador e referência daquela modalidade. Mia tem dois irmãos, Lena, de três anos, e Lucas, que nasceu no chão da casa de banho em março do ano passado.

Longe de olhares públicos

A rainha Isabel II tem ainda mais três bisnetos que se mantêm à margem de atos oficiais por serem ainda muito pequenos ou por estarem longe do Reino Unido. É o caso de Archie, que faz esta sexta-feira três anos, e Lilibet, de 11 meses, os filhos de Harry e Meghan, que vivem nos Estados Unidos. August, o filho da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank, nasceu em fevereiro do ano passado, e Sienna, a filha da princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi, tem apenas sete meses. Os netos do príncipe André e Sarah Ferguson, crescem, para já, longe dos olhares públicos, ao contrário dos outros bisnetos que começam a ganhar relevo na agenda da monarquia.