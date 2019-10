Blaya lança single “Baza” com marca desportiva

NTV Hoje às 10:00, atualizado às 10:19 Facebook

A Loja Nike do Chiado, no dia 23 de outubro, foi palco da apresentação do novo single “Baza” de Blaya Rodrigues, no evento exclusivo da Nike, Blaya For 1. Um momento, com muita energia e movimento, onde foram selecionados os dois vencedores do passatempo, que vão participar no videoclip do novo single da cantora, o rosto português das novas Nike Air Force 1 Shadow. A artista juntou-se à Nike para lançar BLAYA FOR 1, movimento feminino em formato de passatempo, para desafiar as pessoas a partilhar um momento de dança no Instagram. Esta ação culminou com um evento exclusivo que […]