Blaya Rodrigues apanha susto após teto de casa começar a cair

Blaya Rodrigues contou, esta terça-feira, uma situação insólita que aconteceu no seu quarto e que poderia ter colocado em risco a sua integridade física. A filha da cantora, Aura, teve febre, vómitos e diarreia durante a noite e, por isso, a intérprete e o companheiro decidiram ir para a sala ver televisão enquanto a criança não adormecia. A certa altura, os três ouviram um estrondo. Resultado? Quando chegaram ao quarto depararam-se com bocados do teto em cima da cama. Indignada, a intérprete partilhou a história no Instagram. View this post on Instagram E voila…. e isto acabou de acontecer, quer […]