Blaya Rodrigues está separada

Depois de uma relação de cerca de quatro anos, Blaya Rodrigues e Pedro Russo estão separados. O ex-casal tem uma filha em comum, Aura, de dois anos. Os rumores começaram após o ex-companheiro da artista escrever um longo texto no Instagram, em que afirmava estar a passar por uma “fase mais complicada”. No entanto, ao site da revista VIP, confirmou o fim do relacionamento. “São coisas que acontecem. Nada dura para sempre. Agora tenho que me aguentar, pensar na minha filha e seguir em frente”, sublinhou Pedro Russo em declarações à mesma publicação. “Meditação é o que eu aconselho a […]