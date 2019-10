Blaya Rodrigues submete-se a cirurgia e revela resultado final

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois anos após ser mãe pela primeira vez, Blaya Rodrigues submeteu-se a uma intervenção cirúrgica para aumentar e levantar o peito. A cantora partilhou, no Instagram, a primeira fotografia após ter sido submetida a uma cirurgia para colocar silicone e, na mesma publicação, explicou o motivo pelo qual decidiu fazer uma intervenção no peito. “Para quem acompanha os meus InstaStories achou um bocado estranho ver me com uma faixa no peito! Mais ou menos com 20 anos eu queria colocar silicone mas deixei passar e comecei a adorar as minhas maminhas pequeninas! Com o nascimento da Lau […] as minhas […]