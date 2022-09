Brad Pitt revela as suas esculturas em exposição na Finlândia

JN/Agências Hoje às 21:17 Facebook

O ator norte-americano Brad Pitt exibiu as suas esculturas no Sara Hilden Art Museum em Tampere, na Finlândia, anunciou a galeria esta segunda-feira.

Parte de uma mostra do artista britânico Thomas Houseago, as esculturas de Brad Pitt convivem com uma série de cerâmicas do músico de rock alternativo australiano Nick Cave.

Esta foi a primeira vez que a estrela de Hollywood, "basicamente autodidata", apresentou a sua arte ao público. "Para Nick e para mim, este é um mundo novo e a nossa primeira vez. É uma sensação boa", disse o ator à emissora finlandesa "Yle", na cerimónia de abertura.

O trabalho de Pitt inclui um painel de gesso moldado que "representa um tiroteio" e uma série de esculturas de silicone em forma de casa. "Para mim, trata-se de autorreflexão. É sobre onde falhei nos meus relacionamentos, onde errei", afirmou Pitt.

A visita do ator, de 58 anos, apanhou o país nórdico de surpresa, já que sua participação não havia sido anunciada.

"Nesse sentido, é emocionante e maravilhoso", disse à AFP a curadora-chefe da mostra, Sarianne Soikkonen.

Esta exposição é também a primeira de Houseago nos países nórdicos. A decisão de incluir Cave e Pitt na exibição foi tomada durante a pandemia e esteve relacionada com "eventos da vida pessoal" do artista, explicou Soikkonen.