Britney Spears pediu desculpa aos fãs por "fingir que estava tudo bem"

Britney Spears utilizou o Instagram para pedir desculpa aos fãs por "fingir que estava tudo bem nos últimos dois anos", enquanto sofria sob a tutoria "abusiva", que desde 2008 colocou o controlo do património financeiro e aspetos da vida pessoal nas mãos do seu pai.

A publicação da cantora norte-americana marcou por ser a primeira declaração pública sobre o processo judicial para obter o fim da tutoria. No Instagram, a artista escreveu que não conseguiu falar antes sobre este assunto e, com isso, as publicações otimistas que partilhava nas redes sociais deram a ideia errada aos fãs sobre a sua vida.

A cantora pediu desculpas aos fãs por esconder a verdade, referindo que o fez devido ao seu orgulho e a estar "com vergonha de partilhar o que tinha acontecido". Britney acrescentou na publicação da rede social, que o Instagram a "ajudou a ter uma saída mais agradável" para partilhar a sua existência e sentir que era "importante apesar do que estava a acontecer".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Britney Spears (@britneyspears)

Esta publicação no Instagram vem na sequência da audiência de quarta-feira, onde a cantora pediu o fim da tutoria, com que o seu pai, Jamie Spears, controla a sua vida profissional e pessoal, acabando por dizer em tribunal que "a tutoria está a fazer-me mais mal do que bem", acrescentando que merece ter uma vida.

Vários especialistas jurídicos e defensores do caso de Britney Spears referem que é difícil as pessoas que estão envolvidas em tutorias obter o fim delas, mas acrescentam que a reação global a estes casos pode ter impacto.

Segundo o jornal "The Guardian", Megan Radford, uma defensora do movimento #FreeBritney, revelou que "não há muitas pessoas que realmente saiam da tutoria", pois "o processo judicial é lento e ineficaz".

Scott Rahn, advogado especializado em tutorias, revelou que a cantora norte-americana para obter o fim da tutoria teria de pedir uma petição formal para a rescindir, mas segundo advogado, esta ação iria envolver a apresentação de provas e exigir várias audiências e depoimentos, sendo que os advogados do pai podem opor-se a esta decisão.

Britney Spears referiu durante a audiência que queria escolher o seu próprio advogado, pois segundo uns documentos a que o jornal "The New York Times" teve acesso, a cantora opôs-se fortemente a este acordo durante anos, mas o advogado que está a tratar do seu caso nunca pediu formalmente uma petição para obter a rescisão da tutoria.

Lisa MacCarley, uma advogada especializada em direito de família, afirmou à BBC que a cantora tem o direito de obter o seu próprio advogado e que o mesmo deveria pedir uma petição, mostrando "a longa lista de violações dos seus direitos constitucionais", acrescentando que acredita que o "tribunal seria sensível à longa e sombria história do que aconteceu, especialmente agora que a cantora revelou a sua frustração e abuso".

Um outro advogado com especialização em casos de tutorias, Alexander Ripps, referiu ainda que a cantora ter dito em "termos inequívocos que está a contestar a tutoria e quer que ela acabe é realmente poderoso", porém o advogado acrescentou que o processo judicial deve levar a um acordo em que apenas parte da tutoria permaneça e essa seria o controlo da sua propriedade.

Os fãs da artista, que apoiam o movimento #FreeBritney, referem que "a atenção do público é realmente importante em casos com celebridades como este", acrescentando que "é hora de ela recuperar o controlo da sua vida", afirmou Junior Olivas ao jornal "The Guardian".

A cantora, conhecida pelos hits "Baby One More Time" e "Toxic", tem a sua vida controlada pelo seu pai, devido ao processo de tutoria que entrou em vigor em 2008, por ser considerada na altura inapta para gerir o seu património.