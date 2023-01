Brooke Shields revela que foi violada quando tinha 22 anos

Sara Oliveira Hoje às 20:49 Facebook

Famosa pelo filme "A lagoa azul", de 1980, a ex-modelo foi vítima de um produtor de Hollywood. Após anos de terapia, conta tudo no novo documentário "Pretty baby: Brooke Shields".

Aos 57 anos, Brooke Shields surpreendeu ao revelar que foi vítima de abusos sexuais no início da carreira. Os detalhes vêm a público a propósito do novo documentário "Pretty baby: Brooke Shields", que teve estreia mundial no fim de semana, no Festival de Cinema de Sundance, no Utah, Estados Unidos.

A atriz e antiga modelo escondeu sempre a identidade do agressor. Apenas recordou que se encontrou com o indivíduo, um produtor de Hollywood que já conhecia, pouco depois de ter concluído a universidade, para o que julgava ser uma reunião de trabalho.

Produtor aparece nu

Foi em 1987, quando tentava voltar a Hollywood e lidava com algumas dificuldades em agarrar papéis, depois do fracasso do filme "Sahara" (1984).

Brooke Shields tinha 22 anos e acreditou nas boas intenções do produtor.

Acompanhou-o até ao seu quarto de hotel sob o argumento de que ele lhe iria chamar um táxi. A atriz relata que o produtor desapareceu por uns minutos no interior do quarto, reaparecendo depois todo nu. "Não lutei assim tanto... Congelei completamente", revela agora no documentário. "Julguei que o meu "não!" deveria ter sido suficiente e apenas pensei em manter-me viva e sair dali".

Naquele momento, como frisou, "desliguei", assente na ideia de "ficar viva e ir embora". A seguir, ligou ao amigo e chefe de segurança Gavin Becker, que a alertou de que "isso é violação". "Não quero acreditar nisso", respondeu a atriz, calando-se até agora.

"Foram necessários anos de terapia para eu conseguir conversar sobre o que aconteceu", confidenciou ainda à revista "The Hollywood Reporter".

Sexualização aos 10 anos

O documentário "Pretty baby: Brooke Shields" será transmitido na plataforma de streaming Hulu em duas partes, e explora ainda a sexualização que visou a artista em criança.

Com apenas 10 anos, Brooke fez uma ousada sessão de fotos nua e, com 11 anos, interpretou uma prostituta menor no filme "Menina bonita" ("Pretty baby"). Aos 14, protagonizou "A lagoa azul",e anúncios da Calvin Klein.

O documentário termina com Brooke Shields sentada à mesa de jantar com as filhas Rowan e Grier, de 16 e 19 anos, e a falar sobre ela como criança, jovem e mãe.