Bruce Willis diagnosticado com demência

O ator Bruce Willis tem demência frontotemporal, anunciou esta quinta-feira a família, numa publicação nas redes sociais.

Depois de, na primavera do ano passado, o ator, de 67 anos, ter sido diagnosticado com afasia - distúrbio neurológico que afeta a comunicação - a condição do norte-americano evoluiu para demência.

Apesar de ser "doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro", pode ler-se no comunicado da família.

Em março de 2022, o artista afastou-se dos ecrãs. "A todos os apoiantes, queríamos partilhar que o nosso querido Bruce tem tido alguns problemas de saúde e que foi recentemente diagnosticado com afasia, que está a afetar as suas capacidades cognitivas. Por isso, e com muita consideração, o Bruce vai afastar-se da profissão que significou tanto para ele", afirmou, na altura, a filha do ator.