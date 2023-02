Bruce Willis: não há cura para a sua demência frontotemporal

Sara Oliveira Hoje às 20:34 Facebook

Família do ator de 67 anos espera que a sua situação ajude a aumentar a consciência sobre uma doença que muitos desconhecem. Diagnóstico

confirma-se quase um ano após ser traído pela afasia.

Herói do cinema de ação, quase a fazer 68 anos, na vida real Bruce Willis recebeu um diagnóstico difícil e incapacitante. Depois de em março do ano passado ter sido obrigado a terminar a carreira - foi diagnosticado com afasia, doença que leva à perda parcial ou total da capacidade de expressar ou compreender a linguagem -, o ator sabe agora que sofre de demência frontotemporal.

A notícia foi partilhada pela mulher, Emma Heming, nas redes sociais. "Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição dele progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD). Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isso seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro", lê-se num comunicado assinado também pelas filhas Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e pela ex-mulher, Demi Moore, publicada pela Associação para a Degeneração Frontotemporal.

A família explica que esta "é uma doença cruel, da qual muitos de nós nunca ouvimos falar e pode atingir qualquer pessoa. Para pessoas com menos de 60 anos, a FTD é a forma mais comum de demência e, como o diagnóstico pode levar anos, a FTD provavelmente é muito mais prevalente do que sabemos", diz o comunicado.

"Hoje não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos que mude nos próximos anos. À medida que a condição de Bruce avança, esperamos que a atenção dos media possa ajudar a iluminar esta doença que precisa de mais consciencialização e pesquisa".

Forma de demência rara

Degenerativa, tal como outras demências, a FTD não tem cura. É mais rara do que as restantes e tem uma forte componente hereditária, ocorrendo muitas vezes devido a uma mutação genética.

A demência frontotemporal caracteriza-se por alterações comportamentais e de linguagem (sintaxe e fluência) e, num estado mais avançado, acaba por tirar capacidade básicas, inclusive ao nível da higiene pessoal. Pode afetar pessoas entre os 45 e os 65 anos.

Bruce Willis já abandonou o cinema em 2022, mas tem um filme ainda por estrear: "Assassin", de Jesse Atlas, que deve chegar aos ecrãs de todo o mundo ainda este ano.