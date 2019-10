Bruna Quintas ansiosa pela estreia da série “Luz Vermelha”

NTV Hoje às 12:50, atualizado às 13:18 Facebook

Ansiosa pela estreia da nova série da RTP1 “Luz Vermelha”, Bruna Quintas deixou uma mensagem de agradecimento a todos os colegas neste desafio superado. Nesta nova programação, a estação pública promoveu principalmente séries feitas em Portugal, com atores portugueses, e “Luz Vermelha” é um bom exemplo dessa aposta firme. Com a estreia da série marcada para esta sexta-feira no primeiro canal, a intérprete fez questão de publicar, no perfil de Instagram, um testemunho de gratidão aos companheiros de trabalho. “Dia 11 de outubro, na RTP1, estreia finalmente a série ‘Luz Vermelha’. Obrigada a todos os meus colegas, fico verdadeiramente feliz […]