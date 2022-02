Bruno de Carvalho dá música na primeira noite com alívio de restrições 

O antigo presidente do Sporting e ex-concorrente do "Big Brother Famosos" Bruno de Carvalho regressou, na última noite, ao trabalho como DJ. Já com menos restrições impostas pela pandemia, na discoteca Alma Privé, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira, Bruno deu música em mais uma "Lady Night", sem esquecer o reality show onde continua a namorada, Liliana Almeida.

"Boa noite, eu sou a voz, Bruno e Liliana não podem sussurrar", disse ao microfone, antes da performance, ao estilo do ""Big". Antes, ouviu-se o público a gritar "E salta, Bruno, olé", "Força, Bruno" ou "Dá-lhe", mas também impropérios dirigidos a Frederico Varandas, o atual presidente leonino, normalmente entoados por claques. Carvalho dançou e pôs todos a levantar os braços, mas não quis falar ou fazer pose para a imprensa.

Este sábado, dará música também na discoteca Lagars, em Amares.