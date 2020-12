Bruno de Carvalho: "Saí do Sporting e aproveitaram o médico"

Sara Oliveira Hoje às 21:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno de Carvalho surpreende nas redes sociais com vídeos em formato humorístico.

Mesmo fora de jogo há algum tempo, Bruno de Carvalho, de 48 anos, dá show de bola nas redes sociais, revelando uma nova faceta que tem recebido bastante aceitação. No Instagram, onde soma mais de 28 mil seguidores, o ex-presidente do Sporting tem feito publicações ao estilo de um verdadeiro artista (e à semelhança dos que Herman José protagoniza), muitas vezes contracenando com a filha mais velha, Ana Catarina, de 17 anos, que alinha nas suas brincadeiras. Juntos formam uma dupla também no ginásio, onde Bruno tem treinado em prol da boa forma física e com boa disposição. Até porque já brincou com a própria silhueta, comparando-se ao seu sucessor na presidência leonina, Frederico Varandas. "Agora já percebi... O Varandas é bom presidente porque eu sou gordo. Essa é a tal "herança" pesada! São conceitos de beleza que não discuto", publicou, em agosto.