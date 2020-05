Bruno Lage é pai de mais um menino

Sara Oliveira Hoje às 22:44 Facebook

Manuel, o segundo filho de Bruno Lage, nasceu na passada quarta-feira, em Lisboa. O bebé é fruto do casamento do treinador benfiquista com Maria Campos.

O Benfica regressou ao trabalho esta segunda-feira com Bruno Lage a ter mais motivos para sorrir, depois de ter bisado na paternidade.

Segundo a "Nova Gente", o "mister" dos encarnados viu o segundo filho nascer, no passado dia 29 de abril, no Hospital Lusíadas, em Lisboa.

Manuel junta-se a Jaime, de cinco anos, o primogénito do treinador, fruto do casamento com Maria Campos.

A notícia de que Bruno Lage ia ser pai pela segunda vez veio público em novembro do ano passado, depois de o Benfica ter dado à volta ao resultado na vitória contra o Santa Clara.

Nesse jogo, ao intervalo, o técnico puxou às emoções revelando a boa nova aos seus jogadores. No final, André Almeida contou aos jornalistas que ele tinha dito "que iria ser novamente pai e que queria juntar a isso uma vitória".