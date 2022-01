Bruno Nogueira regressa à antena da SIC com "programa que vai abalar consciências"

Sara Oliveira Hoje às 20:10 Facebook

"Tabu" é o novo programa de Bruno Nogueira, que a SIC estreará em breve. "Depois de princípio, meio e fim", humorista assume formato inovador e premiado em todo o mundo, pelo sucesso em países como Israel, Canadá, Dinamarca, Espanha, Austrália, Suíça ou Bélgica, onde foi criado.

"Um dos maiores desafios de humor alguma vez feito na televisão portuguesa", anunciou a SIC, promovendo o regresso de Bruno Nogueira à ação. A estação de Paço de Arcos promete um "programa que vai abalar consciências e suscitar o debate na sociedade".

Adaptado do formato de sucesso internacional criado na Bélgica, "Tabu" irá explorar os limites do que se convencionou ser interdito ao exercício do humor. Quebrando preconceitos, Bruno Nogueira vai provar que os temas mais sensíveis podem ser abordados sem receios ou pudores.

Um exercício que se antevê libertador para os participantes na experiência, os telespectadores e até para o próprio humorista. Depois de passar uma semana com um grupo vulnerável, observando limitações e interações, absorvendo histórias e atitudes, Bruno irá tornar cada um dos elementos e as suas vivências protagonistas de um espectáculo de stand up ímpar.

Premiado pelo sucesso em países em países como Israel, Canadá, Dinamarca, Espanha, Austrália, Suíça e Bélgica, "Tabu" tem estreia prevista para breve.