Bryan Adams acusado de racismo por dizer que na China "comem morcegos" e fazem vírus

Bryan Adams foi acusado de racismo por dizer que na China "comem morcegos" e fazem vírus em mercados. As afirmações levaram-no a ser acusado de racismo. O cantor canadiano já pediu desculpa.

O músico utilizou as redes sociais para falar sobre a frustração de ver uma série de concertos que iria realizar no Royal Albert Hall (sala de espetáculos de Londres) cancelada.

"Graças a uma m**** de ideia de comer morcegos, à venda de animais em mercados e a sacanas gananciosos fazedores de vírus, todo o mundo está agora em pausa, para não falar dos milhares que sofreram ou morreram deste vírus", escreveu na publicação. "Tornem-se vegans", exortou aos chineses no fim do texto.

As palavras rapidamente lhe valeram acusações de racismo, nomeadamente do Conselho Nacional Canadiano de Justiça Social da China. "É tão irresponsável e tão racista", considerou uma das responsáveis em entrevista à AFP.

"Ele é um ídolo canadiano e está a atiçar as chamas do racismo anti-chinês e a contribuir para um aumento de insultos odiosos e ataques físicos flagrantes contra chineses e asiáticos no Canadá e em todo o mundo", acrescentou.

Os mercados a que o cantor de temas como "Summer of 69" ou "I Do It for You" se referiu vendem alimentos e produtos frescos, incluindo animais de criação e vida selvagem, como é o caso do de Wuhan, identificado pela Organização Mundial da Saúde como um dos focos da pandemia do novo coronavírus.

A indignação gerada levou o músico a pedir desculpas e a explicar que estava apenas a pedir às pessoas para deixarem de comer animais e se tornarem veganas.

"Não há desculpa, eu só queria reclamar sobre a horrível crueldade animal nesses mercados molhados como a possível fonte do vírus e promover o veganismo", lamentou.

Retirada do Twitter, a mensagem ofensiva continua publicada no Instagram: