Cabeleireiros esquecem pandemia com competição na Exponor

Após dois anos de pausa por causa da pandemia, o Campeonato Nacional do Cabeleireiro, promovido pelo Centro Artístico e Cultural dos Cabeleireiros de Portugal, voltou à Exponor, em Leça da Palmeira, para distinguir os melhores na atualidade. Elizabeth Gonzáles, de Chaves, e André Pinto, de Viseu, destacaram-se com a conquista de três prémios.

No passado domingo foram vários os profissionais que se juntaram no palco principal da Expocosmética, na Exponor, para provarem talento na sétima edição do Campeonato Nacional do Cabeleireiro.

No que respeita a penteados femininos, Elizabeth González, de Chaves, e André Pinto, de Viseu, conquistaram cada um três prémios. A inovação foi o factor decisivo na hora de desempatar os cabeleireiros.

Fernando Nunes, presidente do Centro Artístico e Cultural dos Cabeleireiros de Portugal, entidade organizadora do evento, destaca ainda a estreia de uma equipa do Alto Tâmega, representada pelos barbeiros Rafael Soares, Sérgio Oliveira, Mattia Cruzeiro, Davide Almeida, Isac Terra e Zico Machado.

Como é habitual, o certame lançou novos valores, com a participação de formandos de centros de formação, confirmando a renovação do setor e partilha de conhecimentos entre diferentes gerações.

Esta é a "maior competição de barbeiros e cabeleireiros da Península Ibérica e a única registada como marca nacional", sublinha Fernando Nunes, acrescentando que o objetivo passa por "elevar a profissão e continuar a ser um garante do presente e do futuro deste setor".

Desta vez, 38 participantes de norte a sul do país, incluindo das ilhas, cumpriram 41 provas, num "hino à criatividade", depois da pandemia ter fechado salões e impedido os cabeleireiros de trabalhar durante os confinamentos.