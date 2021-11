Cães de desportistas dominam o Instagram

Sara Oliveira Hoje às 11:11 Facebook

Figuras do futebol, da Fórmula 1 e do surf estão a criar perfis nas redes sociais para os seus animais de estimação. Bichos depressa conquistam os próprios fãs.

Com muitos seguidores nas redes sociais, vários desportistas partilham a fama com seus os animais de estimação. Do futebol à Fórmula 1, passando pelo surf, há muitos atletas a apostar na criação de perfis para os amigos de quatro patas. Os cães depressa conquistam a sua própria legião de fãs.

"Au, au! Chamo-me Cuca e sou muito bem comportada!", lê-se na biografia da cadela que pertence ao jogador do Sporting João Palhinha e à cantora Patrícia Palhares. O animal já tem 479 seguidores e muitas publicações. Em algumas surge sozinha, noutras está acompanhada pelos donos. Também aparece com Goji, o beagle de dois anos que pertence ao guarda-redes português do Granada, Luís Maximiano. Goji tem uma legião maior de fãs (803).

Em casa do futebolista do F. C. Porto Bruno Costa, a atenção é repartida por três cachorros, Simba, Yuka e Mia, também eles com página própria e 1570 seguidores. A noiva do craque, Maria Moreira, é a responsável pelos conteúdos e mostra ainda a cumplicidade que une os animais ao filho do casal, Lucas, derretendo quem os acompanha.

Simba com o dono, o portista Bruno Costa Foto: Direitos reservados

No país vizinho, Baloo é a mascote do futebolista do Barcelona Sergi Roberto (que falhou o jogo da Liga dos Campeões contra o Benfica por lesão), que triunfa no Instagram. No total, são mais de 49,5 mil contas que seguem o "Poodle toy", e é inegável que ele provoca milhares de reações. O cão tem já estatuto de "influencer", até porque também posa em editoriais ao lado do lateral/médio catalão e da modelo Coral Simanovich.

O jogador do Barcelona Sergi Roberto com o famoso Baloo Foto: Direitos reservados

A nível superior está Roscoe, o famoso buldogue que pertence ao campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Na conta, o cão tem 416 mil seguidores e imagens cheias de estilo. As últimas dizem respeito ao Halloween e ao 9.o aniversário do animal que, à semelhança do dono, é vegan. Este pormenor alimentar poderá custar caro a Lewis, uma vez que ao mudar a dieta de Roscoe terá violado a lei britânica de bem-estar animal que vigora desde 2016, e que determina que os animais de estimação precisam de carne como "dieta adequada".

Cão de Lewis Hamilton tem mais de 416 mil seguidores Foto: Direitos reservados

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o surfista brasileiro Italo Ferreira partilha a fama com Whey, Peniche e Tóquio, também eles com direito a presença digital em nome próprio na página Ferreira Dogs (21,1 mil seguidores).

Medalha de ouro, surfista Italo Ferreira com Tóquio Foto: Direitos reservados

Alguns perfis foram criados por diversão, outros servem para promover patrocinadores e brindes. De acordo com empresas especializadas, o mercado "pet" cresceu durante a pandemia e há muitas marcas que investem nos cães que, pelo ar dócil ou atrevido, garantem resultados de forma orgânica. Sem números em vista, os protagonistas vão conquistando adeptos com as tropelias que os humanos não tardam a partilhar.