Camila Cabello admite ter roubado objeto do Palácio Kensington

Camila Cabello admitiu o roubo de um objeto do interior do Palácio de Kensington, a residência oficial do príncipe William de Inglaterra e da mulher, Kate. A ser entrevistada por Greg James para a BBC Radio 1, a artista revelou que o próprio apresentador convenceu-a a roubar um lápis, durante um evento em que ambos se encontravam no palácio. Segundo a intérprete, Greg James desafiou a cantora roubar algo do local. “Tu disseste ‘rouba o lápis!’. Estava do género: ‘Estás a desafiar-me?’. Se há coisa que aprendi é que ninguém me pode desafiar. Então roubei”, relatou. 👀 — Kensington Palace […]