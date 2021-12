Camila Cabello afasta-se das redes sociais até ao Ano Novo

Sara Oliveira Hoje às 18:34 Facebook

Cantora avisou fãs sobre desintoxicação tecnológica. "Quero passar menos tempo no telemóvel nesta semana".

Pouco mais de um mês após o fim do namoro de quase dois anos com Shawn Mendes, Camila Cabello parece adotar novos hábitos. No início deste semana, a cantora cubana anunciou que iria fazer "um pequeno detox das redes sociais" até ao Ano Novo.

"Só quero passar menos tempo no meu telemóvel nesta semana", disse a jovem, de 24 anos, depois de avisar os fãs que iria estar ausente do universo digital. A última publicação que fez tem a mãe, que fez anos no Natal. Pouco antes de se desligar, Camila também publicou a sua atuação na Casa Branca. Mais uma vez convidada para o especial "In performance at The White House: Spirit of the season", interpretou o clássico da quadra "I"ll be home for Christmas", acompanhada pela banda Mariachi Herencia de Mexico, numa alusão às suas raízes latinas.

Camila Cabello afastou-se dos estímulos tecnológicos antes dos desafios que promete para 2022. Até porque o seu terceiro álbum, "Familia", deverá chegar às mãos do público, com temas que envolvem familiares, amigos e comida. Deste novo disco já se conhecem duas canções, editadas em 2021: "Don"t go yet" e "Oh na na". No Brasil, o jornalista José Norberto Flesch garante ainda que a artista foi escolhida para abrir os espetáculo dos Coldplay na América Latina, entre eles o que está marcado para o Rock In Rio 2022, faltando todavia a confirmação oficial.

Antes de quaisquer compromissos, a vida segue focada na saúde mental e no bem-estar pois, além de trabalhar desde os 15 anos sem parar, sabe bem como é lidar com a ansiedade. Assim, Camila está de férias com aqueles que lhe são mais próximos, inclusive os animais de estimação, em Miami.