Camilla e Kate: duelo de estilos distintos na coroação de Carlos III

Nova rainha britânica vai estrear um manto roxo personalizado e a mulher do príncipe William aposta em visual com "um toque de azul". Cerimónia da coroação é já no sábado.

Faltam apenas dois dias para a tão aguardada coroação de Carlos III e há detalhes que vão sendo conhecidos, inclusive o que se pode esperar dos visuais das mulheres-chave na monarquia britânica. Sob os holofotes, a rainha Camilla e a princesa Kate Middleton deixam adivinhar visuais muito diferentes, não só pelos respetivos papéis, como ainda pelos diferentes estilos que as descrevem.

Considerada uma das representantes da monarquia que melhor se veste, Kate, mulher do príncipe William, de 41 anos, é quem desperta maior curiosidade. Entrevistada pela apresentadora Alison Hammond, Kate adiantou que a sua indumentária "tem um toque de azul". O jornal "The Times" assegura ainda que quebrará a tradição e não vai usar tiara, substituindo-a por um acessório com flores no cabelo, um reflexo de inovação.

Enquanto o visual da princesa de Gales só será apreciado quando surgir, no sábado, à porta da Abadia de Westminster, já foi tornado público o manto exclusivo em veludo roxo que Camilla vestirá após ser coroada ao lado do rei Carlos III. A peça foi criada por Ede e Ravenscroft e executada à mão pela Royal School of Needlework. A ouro, bordaram-se abelhas, um besouro, e plantas, incluindo o lírio-do-vale que Camilla levou no ramo no dia de casamento e que era a flor favorita de Isabel II.

Duelo de popularidade

Enquanto mulher do príncipe William, o primeiro na linha de sucessão ao trono, Kate Middleton terá a responsabilidade de passar a mensagem de continuidade da monarquia britânica. O que, somado ao facto de ser o membro da realeza mais popular entre os britânicos, conquista grande parte das atenções, o que, segundo a imprensa britânica, incomoda Camilla, assim como as memórias da princesa Diana que teimam em revisitar.

O incómodo com Rose

Com os olhares em si depositados, Kate terá que disfarçar o eventual incómodo pela presença de Rose Hanbury, a sua ex-amiga que foi apontada como "amante" de William, e o marido desta. O casal é convidado da atual rainha, atitude que os especialistas interpretam como afronta, por a relação com a "nora", que um dia a sucederá, não ser propriamente amigável. Daqui a dois dias, a par da história, o duelo promete ir além dos estilos.