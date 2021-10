Camille Gottlieb: A herdeira mais fiel a Grace Kelly

Sara Oliveira Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Filha de Stéphanie do Mónaco está cada vez mais parecida com a avó falecida em 1982. Aos 23 anos, a jovem adotou um novo visual que tem sido muito notado.

Fruto da relação da princesa Stéphanie do Mónaco com o guarda-costas Jean Raymond Gottlieb, Camille Gottlieb cresceu sem holofotes mas destaca-se agora pela beleza que parece ter herdado da avó materna Grace Kelly. A atriz americana, que se tornou princesa ao casar-se com o príncipe Rainier III, morreu em 1982 na sequência de um acidente de viação em Monte Carlo e não chegou a conhecer nenhum dos netos, mas tem na jovem de 23 anos uma herdeira à sua imagem.

Com uma presença assídua nas redes sociais, Camille mostra-se em várias publicações, sendo notórias as parecenças numa das últimas fotografias que partilhou. "A neta mais parecida com Grace" ou "tão bela como a avó Grace", lê-se nos comentários. Há ainda quem prefira destacar as parecenças com a mãe. Adotado o novo visual, mais magra e com madeixas mais claras no cabelo, Camille Gottlieb aproxima-se cada vez mais da imagem de Graciebird, alcunha pela qual a avó era tratada pelos mais próximos. Dela herdou os olhos azuis, além do formato do nariz, dos lábios e o brilho estampado na pele.

Responsável pelo marketing de um clube noturno monegasco e fundadora da associação Be Safe Monaco, que luta pela prevenção dos acidentes por álcool ao volante, Camille gosta de viajar e de se divertir com amigos. No Instagram, em resposta aos seguidores, também já deixou perceber que é bastante bem-humorada. Sem coroa na cabeça, ela vai reinando e, sem a pressão de compromissos oficiais, reúne agora mais atenções.