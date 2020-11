Campanha sobre bebés prematuros com um milhão de visualizações em 24 horas

Bernarda Santos Hoje às 15:39 Facebook

No Dia Mundial do Prematuro, uma marca de produtos para bebés divulgou na sua conta oficial do Instagram um vídeo de uma campanha de solidariedade sobre o tema, que não deixou ninguém indiferente. Com 1,2 milhões de visualizações em cerca de 24 horas, o objetivo monetário foi já atingido e a Dodot pondera aumentar o donativo.

A campanha de solidariedade divulgada ontem, no Dia Mundial do Prematuro, no Instagram, está a comover os portugueses. Num vídeo de 60 segundos, assistimos a um conjunto de imagens que nos derretem o coração e nos colocam a par da realidade que muitas famílias enfrentam.

Ao som da música "Lullaby", do trio Sleeping At Last, somos embalados numa onda de amor, onde vemos pais incansáveis ao lado das incubadoras dos seus filhos, bebés que desde pequeninos nascem para serem lutadores. As imagens deste anúncio relembram-nos como o toque, o colo e a presença dos pais na vida deste seres humanos são tão essenciais. "Num ano tão diferente, a experiência da maternidade e da paternidade nos bebés prematuros tem sido mais complicada pelas limitações do toque", assume Carolina Veiga, diretora de marketing da Procter & Gamble.

A campanha em conjunto com a xxs.prematuros, para além de dar voz a esta causa, tem o objetivo de angariar um valor máximo de 10 mil euros para a ajudar a instituição, por isso por cada partilha é doado um euro. "A xxs.prematuros é a maior e mais conceituada instituição de apoio ao bebé prematuro, faz um trabalho muito notável. É uma associação de voluntários que foi criada por mães de bebés prematuros, é uma especialista na rede europeia e faz as melhores recomendações de como cuidar destes bebés. É o parceiro certo para nós", diz.

Em menos de 24 horas, o vídeo tornou-se viral na rede social contando já com 1,2 milhões de visualizações. "Os portugueses surpreenderam-nos pela generosidade e pela forma como acolheram a campanha, hoje em dia cada 1 em 10 bebes é prematuro, é uma realidade que vive muito perto das famílias. O vídeo de 60 segundos retrata esta situação e dá visibilidade à causa e à xxs.prematuros, com quem já trabalhamos há 3 anos. É um ano em que todos estamos mais sensíveis e mais solidários", afirma.

A campanha estendia-se durante um mês, até ao dia 17 de dezembro, mas propagou-se mais depressa do que o esperado. Carolina Veiga revela que está a ser ponderado o reforço deste apoio, "como forma de agradecimento aos portugueses". Questionada sobre a possibilidade de aumentar o valor monetário da campanha, Carolina Veiga reforça apenas que esta onda de solidariedade dos portugueses lhes dá "mais força e vontade de querer fazer mais".